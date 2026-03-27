Girl Gift Bulldozer Toy To Yogi: యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్కు ఓ ఐదేళ్ల బాలిక అరుదైన గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. ఆ గిఫ్ట్ చూసి మరి ఆయన నవ్వారు. శుక్రవారం గోరఖ్ పూర్ లో ఐదేళ్ల బాలిక యోగికి బుల్డోజర్ బొమ్మ బహుమతిగా ఇచ్చింది. ఆయనతో ఫోటో కూడా దిగింది. అయితే వెంటనే యోగి ఈ బొమ్మను నీతో తీసుకెళ్ళు శ్రద్ధగా చదువుకో అని చెప్పాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.
Girl Gift Bulldozer Toy To Yogi: శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ఈరోజు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యా నాథ్ ఈరోజు యోగి సిద్ధి ధాత్రి దేవిని పూజించి తొమ్మిది మంది బాలికలకు పాదాలు కడిగారు. అయితే అందులో ఒక బాలిక పేరు యశస్వినీ యోగి కి బుల్డోజర్ బొమ్మ బహుమతిగా ఇచ్చింది. దీనికి వెంటనే యోగి నవ్వి ఈ బొమ్మ నీతోనే తీసుకెళ్ళు.. శ్రద్ధగా చదువుకో అని చెప్పాడు. అయితే మీడియాతో అమ్మాయి మాట్లాడుతూ.. నాకు బుల్డోజర్ అంటే ఇష్టం. అందుకే సీఎంకి ఇచ్చాను, నాన్న కొనిచ్చారు. అయితే యోగి నాతో ఆడుకో కష్టపడి చదువుకో అని చెప్పారు అంది. అంతే కాదు తాను తల్లిదండ్రులతో కలిసి రైలు ఎక్కి ఇక్కడికి వచ్చాను అని తెలిపింది. అయితే ఈ అమ్మాయి కాన్పూర్ లోని ప్రతాప్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజీలో నర్సరీ విద్యార్థిని అని సమాచారం.