Plane Crashes: మంటల్లో ఆర్మీ విమానం స్పాట్ లో 100 మంది..

Colombian Military Plane with 100 Soldiers Crashes: కొలంబియాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. 100 మందికి పైగా సైనికులు మృతి చెందినట్లు సమాచారం. దక్షిణ కొలంబియాలోని పుట్టుమయో ప్రావిన్స్ లో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. కొలంబియన్ను వైమానిక దళానికి చెందిన సి130 హెర్క్యులస్ రవాణ విమానం టేక్ ఆఫ్ అవుతుండగా ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. సరిహద్దుకు సమీపంలో ఎయిర్ స్ట్రీమ్ నుంచి విమానం బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే కూలిపోయింది.
Colombian Military Plane with 100 Soldiers Crashes: టేక్ ఆఫ్ సమయంలో విమానం తన నియంత్రణను కోల్పోవడంతో సమీపంలోని దట్టమైన అడవుల్లో పడిపోయి ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది. విమానంలో మొత్తం 110 మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. వీరిలో ముగ్గురు ప్లాటూన్లకు చెందిన సైనికులుగా ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు 100 మందికి పైగా మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. మిగిలిన వారు గాయాలతో బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది. కొలంబియా ప్రభుత్వం ఘటనపై తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తుంది. ప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణాలపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని తెలిపింది.