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Written ByHarish Darla
Published: Sep 02, 2026, 05:00 PM|Updated: Sep 02, 2026, 05:25 PM

Komatireddy Rajgopal Wants Become CM: తెలంగాణలో అధికార కాంగ్రెస్‌పై ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల అసమ్మతి స్వరం వినబడుతోంది. మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మరోసారి సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై పరోక్షంగా కామెంట్ చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో తానే ముఖ్యమంత్రిగా అవుతానంటూ స్వయం ప్రకటన చేసుకున్నారు. సరైన సమయం వస్తే తాను సీఎం అవ్వడం ఆ బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆపలేడని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీని మరోసారి అధికారంలోకి తీసుకొచ్చి.. మళ్లీ వైఎస్సార్ రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తానంటూ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

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Komatireddy Rajgopal: "నేనే ముఖ్యమంత్రి అవుతా..రాజన్న రాజ్యం తెస్తా!" కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్
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