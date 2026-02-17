English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Janagama Municipal Chairman Election: జనగామ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక.. లక్కీ డ్రా ఎలా తీశారో చూడండి

Janagama Municipal Chairman Election: జనగామ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక.. లక్కీ డ్రా ఎలా తీశారో చూడండి

తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన జనగామ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక ముగిసింది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్‌కు సమాన ఓట్లు రావడంతో ఇక్కడ ఛైర్మన్ ఎన్నికపై టెన్షన్ నెలకొనగా.. అధికారులు మంగళవారం లక్కీ డ్రా తీశారు. ఇందులో కాంగ్రెస్‌ పార్టీని అదృష్టం వరించింది. ఆ పార్టీకి చెందిన బాలమణి ఛైర్ పర్సన్‌గా ఎన్నికయ్యారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ సభ్యులు నిరసనకు దిగారు. వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నికను అడ్డుకున్నారు.  

