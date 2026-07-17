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Published: Jul 17, 2026, 04:00 PM|Updated: Jul 17, 2026, 04:00 PM
Corona Cases Rising in Andhra Pradesh highest in Kadapa with 8 cases

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ఏపీలో కొవిడ్ పాజిటివ్‌తో నలుగురు మృతి.. కడపలోనే అత్యధికంగా 8 కేసులు!
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