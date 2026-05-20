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Water Board MD: అక్రమాస్తుల కేసులో జలమండలి GM అనంత లక్ష్మీకుమార్కు 14 రోజుల రిమాండ్
Water Board MD: అక్రమాస్తుల కేసులో జలమండలి GM అనంత లక్ష్మీకుమార్కు 14 రోజుల రిమాండ్
Written By
Aruna Maharaju
Updated by
Aruna Maharaju
Published: May 20, 2026, 06:20 PM IST
|
Updated: May 20, 2026, 06:20 PM IST
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Court Issued 14 Days Remand To Water Board MD Anantha Lakshmi Kumar
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