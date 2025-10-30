English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Antarvedi: తుఫాన్‌ను నరసింహ స్వామి ఆపేశారు.. అంతర్వేది వ్యాపారుల ఆవేదన

Cyclone Montha Storm hit At Antarvedi: మోంథా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్‌తో అంతర్వేది కూడా పూర్తిగా అతలాకుతలం అయింది.  అక్కడి సీ ఫుడ్‌ వ్యాపారులు తీవ్ర వేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లక్ష్మీనరసింహస్వామి స్వయానా తుఫాను ఆపారని వాళ్లు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

  • Oct 30, 2025, 08:01 PM IST

Cyclone Montha Storm hit At Antarvedi: మొంథా తుఫాను ప్రభావం తీరాన్ని తాకింది. ఈ నేపథ్యంలో దాదాపు రూ.3 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది అని సీ ఫుడ్స్ వ్యాపారులు తెలుపుతున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలని వాళ్ళు వాపోతున్నారు. అంతర్వేదిలోని సీ ఫుడ్ ఎక్స్ పోర్టర్స్‌ అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తుఫాను స్వయానా లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆపారని కానీ ప్రభుత్వం తమని ఆదుకోవాలని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

