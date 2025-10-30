Cyclone Montha Storm hit At Antarvedi: మోంథా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్తో అంతర్వేది కూడా పూర్తిగా అతలాకుతలం అయింది. అక్కడి సీ ఫుడ్ వ్యాపారులు తీవ్ర వేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లక్ష్మీనరసింహస్వామి స్వయానా తుఫాను ఆపారని వాళ్లు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
Cyclone Montha Storm hit At Antarvedi: మొంథా తుఫాను ప్రభావం తీరాన్ని తాకింది. ఈ నేపథ్యంలో దాదాపు రూ.3 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది అని సీ ఫుడ్స్ వ్యాపారులు తెలుపుతున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలని వాళ్ళు వాపోతున్నారు. అంతర్వేదిలోని సీ ఫుడ్ ఎక్స్ పోర్టర్స్ అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తుఫాను స్వయానా లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆపారని కానీ ప్రభుత్వం తమని ఆదుకోవాలని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.