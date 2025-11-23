Danam Nagender: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. స్పీకర్ కు సంచలన లేఖ రాసిన దానం నాగేందర్..

Danam Nagender: దానం నాగేందర్ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కు అనర్హత నోటీసులపై రియాక్ట్ కావడంకు మరింత సమయం కావాలని కోరారు. హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నాగేందర్, ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ తరఫున గెలిచి, కాంగ్రెస్లో చేరారంటూ బీఆర్ఎస్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేసింది . ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే రెండు మార్లు స్పీకర్ నోటిసులు జారీ చేశారు. తాజాగా.. దానం నాగేందర్ తనకు మరింత గడువు కావాలని కోరుతు స్పీకర్ కు లేఖను రాశారు. మరోవైపు 8 మంది ఎమ్మెల్యేల పిటిషన్ లపై స్పీకర్ ఇరువైపుల వాదనలు విన్నారు. ఈక్రమంలో కడియం శ్రీహరి, దానం నాగేందర్ మాత్రం కొంత గడువును కోరవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.