Visakhapatnam: దొంగ.. పోలీసు ఆట.. అత్తను తగలెట్టిన కోడలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Visakhapatnam: విశాఖపట్నం లోని పెందుర్తికి చెందిన జయంతి కనక మహాలక్ష్మి (66) ఇటీవల అనుమానాస్పద స్థితిలో మంటల్లో కాలిపోయి చనిపోవడంపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.ఈ క్రమంలో కోడలు లలిత ప్రవర్తనపై అనుమానంతో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. దీంతో ఆమె ఫోన్ ను చూడగా దారుణమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అత్తను ఎలా చంపాలో యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేసిట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. తనను.. చీటికి మాటికి చిరాకు తెప్పిస్తుందని కోడలు లలిత పక్కాగా స్కెచ్ వేసిందని కూల్గా కోడలు అత్తను ఏవిధంగా చంపిందో చెప్పింది. దొంగ పోలీస్ ఆట అంటూ.. అత్తను కూర్చికి కట్టేసి, కాళ్లు చేతులు కట్టేసి, కళ్లకు గంతలుకట్టి, పెట్రోల్ వేసింది. ఆతర్వాత దీపం వత్తిని ఆమెపై వేసి.. మంటలు అంటుకొగానే.. మా అత్తకుమంటలు వ్యాపించాయని చెప్పింది. అప్పటికే ఆమె అగ్గికి పూర్తిగా కాలిపోయింది. ఆ తర్వాత కోడలు ఘనకార్యం బైటపడింది.