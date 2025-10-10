Deepika Padukone: హీరోలకు ఒక రూల్.. మాకు మరో రూలా..?.. దీపిక పదుకొణే సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Deepika Padukone: బాలీవుడ్ నటి దీపిక పదుకొణే గత కొంతకాలంగా వస్తున్న 8 గంటల పనివివాదంపై రియాక్ట్ అయ్యారు. ‘స్పిరిట్’, ‘కల్కి 2898 ఏడీ 2’ నుంచి వైదొలగడంపై జరుగుతున్న చర్చకు తనదైన శైలిలో ఆన్సర్ ఇచ్చారు. చాలా మంది హీరోలు కొన్నేళ్లుగా 8 గంటలు మాత్రమే పనిచేస్తున్నారని, ఇది బహిరంగా రహస్యమన్నారు. వారికి ఒక రూల్.. తమకు మరో రూలా అంటూ సెటైర్లు వేశారు. అదే విధంగా తాను ప్రెగ్నెంట్ కావడంవల్ల ఈ విధంగా పనిగంటల విషయంలో మాట్లాడాల్సి వచ్చిందన్నారు. కొంత మంది కావాలని తనను టార్గెట్ చేశారన్నారు.అయిన కూడా దీనిపై వెనక్కు తగ్గెదిలేదని దీపిక స్పష్టం చేశారు.