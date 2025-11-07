English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Delhi Airport: ఏటీసీలో సాంకేతిక లోపం.. 100పైగా విమానాలు ఆలస్యం..

Flight Delays In Delhi: ఏటీసీలో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో వందకు పైగా విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. దేశ రాజధాని దిల్లీలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఉదయం సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. ఎయిర్‌పోర్టులోని  ఎయిర్‌ ట్రాఫిక్‌ కంట్రోల్‌ వ్యవస్థలో సాంకేతికలోపం తలెత్తడంతో విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. దాదాపు 150కు పైగా విమానాలు ఆలస్యంగా  నడుస్తున్నాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

  • Nov 7, 2025, 05:24 PM IST

Flight Delays In Delhi: దాదాపు 150కు పైగా విమానాలు ఆలస్యంగా  నడుస్తున్నాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఆటో ట్రాక్‌ సిస్టమ్‌కు సంబంధించిన సమాచారం అందించే ఆటోమెటిక్‌ మెసేజ్ స్విచ్ఛింగ్‌ వ్యవస్థలో సమస్య ఎదురైనట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఎయిర్‌ ట్రాఫిక్‌ కంట్రోలర్లకు విమాన ప్రణాళికలు ఆటోమెటిక్‌గా అందడం లేదు. ఏటీసీ సిబ్బంది మ్యానువల్‌గా విమానాల షెడ్యూల్‌ను సిద్ధం చేస్తున్నాయని తెలిసింది. ఫలితంగా అనేక విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. 

