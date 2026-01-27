Pawan Kalyan’s son Akira Nandan’s identity: పవన్ కళ్యాణ్ కుమారుడు అకిరా నందన్ గుర్తింపును అనధికారికంగా ఉపయోగించినందుకు గాను, ఢిల్లీ హైకోర్టు ఒక ఏఐ (AI) సినిమా విడుదలను నిలిపివేసింది.

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pawan Kalyan’s son Akira Nandan’s identity: పవన్ కళ్యాణ్ కొడుకు అకిరా నందన్ కేసు వెయ్యగా.. అతని గుర్తింపును అనధికారికంగా ఉపయోగించినందుకు గాను, ఢిల్లీ హైకోర్టు ఒక ఏఐ (AI) సినిమా విడుదలను.. నిలిపివేయాలని తేల్చి చెప్పారు.

