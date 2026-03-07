Divvela Madhuri: బీఆర్ నాయుడు వీడియోలో తప్పులేనప్పుడు.. కేక్ కట్ చేస్తే తప్పేంటీ..?.. దివ్వెల మాధురీ కౌంటర్.,

Divvela Madhuri: దివ్వెల మాధురీ ఇటీవల తిరుమలలో కేక్ కట్టింగ్ పై రాజుకున్న వివాదంపై మాట్లాడారు. టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఇటీవల ఒక మహిళతో అసభ్యకరమైన వీడియో వెలుగులోకి వచ్చిందన్నారు . దీనిలో తప్పేంలేదని, కొన్ని చోట్ల మార్పింగ్ చేశారన్నాని టీటీడీ చైర్మన్ చెప్పిన మాటలపై దివ్వెల మాధురీ కౌంటర్ వేశారు. బీఆర్ నాయుడు వీడియోలో తప్పులేకుంటే తాము చేసిన కేక్ కట్టింగ్ లోను తప్పులేదన్నారు. ఇది ఎగ్ లెస్ అని, తిరుమలలో కేక్ కట్ చేయకూడదని తమకు తెలీదన్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే తనకు ఎనలేని భక్తి అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. రాజకీయంగా మమ్మల్ని దెబ్బతీయాలని వివాదాల్లో లాగుతున్నారని మండిపడ్డారు.