Donald Trump: బిహార్ లో ట్రంప్ కు ఇళ్లు అసలు ట్విస్ట్ ఇదే..

Donald Trump Bihar Residence: బీహార్ లో ట్రంప్ ఇల్లు ఉన్న వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఓటర్ల సవరణ జాబితాలో ట్రంప్ పేరుతో ఇల్లు కలిగి ఉంది. దాని పైన ఫోటో కూడా ఉంది. అది రెసిడెన్సి సర్టిఫికెట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లుగా ఉంది.

  • Aug 7, 2025, 05:32 PM IST

Donald Trump Bihar Residence: డోనాల్డ్ ట్రంప్ కు రెసిడెన్సి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినట్లు బీహార్ అధికారులు చెబుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పత్రాలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అందులో డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఫోటో కూడా ఉంది. రెసిడెన్సు సర్టిఫికెట్ కు దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు అందులో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు సర్టిఫికెట్ కూడా మంజూరు చేశారు. బీహార్ లో ఓటర్ల సవరణ జాబితాలో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ట్రంప్ పేరుతో రెసిడెన్సి సర్టిఫికెట్ ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ వచ్చిందని పరిశీలించిన అధికారులు.  ఈ ధ్రువీకరణ పత్రం వీడియో వైరల్ అవుతుంది.

