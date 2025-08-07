Donald Trump: బిహార్ లో ట్రంప్ కు ఇళ్లు అసలు ట్విస్ట్ ఇదే..

Donald Trump Bihar Residence: బీహార్ లో ట్రంప్ ఇల్లు ఉన్న వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఓటర్ల సవరణ జాబితాలో ట్రంప్ పేరుతో ఇల్లు కలిగి ఉంది. దాని పైన ఫోటో కూడా ఉంది. అది రెసిడెన్సి సర్టిఫికెట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లుగా ఉంది.
