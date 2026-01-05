English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Donald Trump Warning India: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మరోసారి భారత్‌పై విరుచుకుపడ్డాడు. మొన్న వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్‌ మధురోను అరెస్ట్‌ చేయించిన ట్రంప్‌.. తాజాగా రష్యా చమురు కొనుగోళ్ల విషయంలో భారత్‌కు వార్నింగ్‌ ఇచ్చాడు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు కొనసాగిస్తే సుంకాలు పెంచుతామని హెచ్చరించారు. 

  • Jan 5, 2026, 11:40 AM IST

Donald Trump Warning India: వెనిజులా అధ్యక్షుడిని అరెస్ట్‌ చేయించిన ట్రంప్‌ సర్కార్‌ తాజాగా మరోసారి భారత్‌పై త్వరలో వాణిజ్య సుంకాలు విధిస్తామన్నారు. ప్రధాని మోడీ చాలా మంచి వ్యక్తి అని తాను సంతోషంగా లేనని ఆయనకు తెలుసన్నారు. తనను సంతోషపెట్టడం భారత్‌కు చాలా ముఖ్యం అంటూ ట్రంప్‌ తన కపట బుద్దిని ప్రదర్శించారు. ఇది వరకే 50 శాతం సుంకాలు విధించిన ట్రంప్‌ తాజాగా మరోసారి భారత్‌పై సుంకం విధిస్తామని మండిపడ్డారు. అయితే, రష్యా నుంచి భారత్‌, చైనా, బ్రేజిల్‌ పెద్ద మొత్తంలో ఆయిల్‌ కొనుగోళ్లు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

