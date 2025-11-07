Donald Trump: మోదీ నాకు మంచి మిత్రుడు.. వచ్చే ఏడాది భారత్‌ పర్యటన: ట్రంప్‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Donald Trump Visit To India: మోదీ నాకు మంచి మిత్రుడు.. త్వరలో భారత్‌ వస్తానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అన్నారు. పెంచిన టారిఫ్స్‌తోపాటు రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు అయ్యాక ఇది మొదటిసారి ఇండియాకు అమెరికా అధ్యక్షుడి రాక అవుతుంది. ఈనేపథ్యంలో భారత్‌తో వాణిజ్య చర్చలు కూడా అద్భుతంగా సాగుతున్నాయన్నారు.

  • Nov 7, 2025, 05:20 PM IST

Donald Trump Visit To India: త్వరలో భారత్‌ పర్యటనకు వస్తానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్ అన్నారు.  వచ్చే ఏడాది భారత్‌ పర్యటన వెండవచ్చని అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తెలిపారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గొప్ప వ్యక్తి అని, తనకు మంచి స్నేహితుడని పేర్కొన్నారు. భారత్‌-అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాల బలోపేతమే లక్ష్యమన్నారు ట్రంప్‌. ఇందుకు సంబంధించిన చర్చలు సానుకూలంగా జరుగుతున్నాయని వివరించారు. అమెరికా చెప్పిన విధంగానే రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను మోదీ క్రమంగా తగ్గిస్తున్నారని ట్రంప్‌ తెలిపారు.

