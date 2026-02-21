English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Donald Trump: తగ్గేదేలే అంటున్న ట్రంప్‌.. అదనంగా మరో 10 శాతం టారీఫ్..!

Donald Trump 10 Percent Tariffs: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌నకు అక్కడి  సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సుంకాల విషయంలో వెనక్కి తగ్గేదే లేదంటున్నారు ట్రంప్‌. అంతేకాదు ప్రపంచ దేశాలపై అదనంగా 10 శాతం టారీఫ్ విధిస్తామన్నారు. సుప్రీం కోర్టు నిర్ణయం దేశానికి అవమానకరం. ఆ జడ్జీలను చూసి సిగ్గుపడుతున్న అన్నారు. ఆ దేశాలు విదేశీయుల ప్రయోజనాలకు ప్రయత్నిస్తున్నారన్నారు. 

  • Feb 21, 2026, 10:06 AM IST

Donald Trump 10 Percent Tariffs:  ట్రంప్ సుప్రీమ్‌ కోర్టు తీర్పు తర్వాత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తీర్పు తనను తీవ్రంగా నిరాశ పరిచిందని అన్నారు. ఈ కోర్టులను ఏదో ఒకటి చేయాలి. వివిధ దేశాలపై సుంకాల విధింపులో వెనక్కి తగ్గేదేలేదు. అమెరికా ఆర్థిక అధికారాల చట్టంలోకి సెక్షన్ 122 ని ఉపయోగిస్తూ ప్రపంచ దేశాలపై అదనంగా 10 శాతం సుంకం విధిస్తామన్నారు. అంతేకాదు భారత్‌ ఒప్పందానికి వచ్చే ముప్పేమి లేదని అన్నారు. అమెరికా చట్టసభల అనుమతి లేకుండా విధించిన ఆ సుంకాలను రద్దు చేస్తూ తొమ్మిది మంది న్యాయమూర్తులతో కూడిన సుప్రీం కోర్ట్ ధర్మాసనం 6:3 మెజారిటీతో తీర్పు వెలువరించింది. కానీ, ట్రంప్‌ తీరు మాత్రం మారడం లేదు.

