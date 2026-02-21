English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Donald Trump: ట్రంప్‌ టారీఫ్స్‌ రద్దు.. ఇండియాకు జరిగే లాభాలు తెలుసా?

Trump Tariffs India Benefits: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు బిగ్ షాక్ తగిలింది. ట్రంప్ టారీఫ్‌కు వ్యతిరేకంగా అక్కడ సుప్రీం కోర్టు తీర్పిచ్చింది. ట్రంప్ సుంకాలను రద్దు చేస్తూ సుప్రీం కోర్టు సంచలన తీర్పు చెప్పింది. సుంకాలను నిర్ణయించే అధికారం అధ్యక్షుడికి లేదంటూ స్పష్టం చేసింది. ట్రంప్ టారీఫ్లను బెంచ్ లోని ఆరుగురు జడ్జీలు వ్యతిరేకించగా ముగ్గురు అనుకూలంగా ఓటేశారు.

  • Feb 21, 2026, 11:06 AM IST

Trump Tariffs India Benefits:  మెజారిటీ అభిప్రాయంతో సుప్రీం బెంచ్ సంచాలన తీర్పిచ్చింది. ట్రంప్‌ టారీఫ్‌ను అత్యున్నత న్యాయస్థానం రద్దు చేసింది. అదనంగా విధించిన టారీఫ్స్‌ వారికి తిరిగి చెల్లించాలని ఆదేశించింది. అయితే, సుప్రీం తీర్పును ట్రంప్  వ్యతిరేకించారు. తన దగ్గర ప్లాన్ బి ఉందన్నారు. బ్యాకప్ ప్లాన్‌ను త్వరలో అమలు చేస్తానని తేల్చి చెప్పారు. భారత్‌పై తొలుత 50 శాతం సుంకం వేసి.. ఆ తర్వాత 18 శాతానికి తగ్గించారు. ఈ  తీర్పుతో భారత్‌పై విధించిన 18 టారీఫ్ కూడా రద్దయింది. అయితే, దీంతో ట్రంప్‌ ఏకీభవించడం లేదు. కోర్ట్ ఇచ్చిన తీర్పుతో అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లలో జోష్ కనిపించింది. అటు భారత స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా ఇదే జోష్ కనిపించనున్నట్లు అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

