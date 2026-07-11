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Published: Jul 11, 2026, 07:00 PM|Updated: Jul 11, 2026, 07:29 PM

Donald Trump Murder Plan: తన హత్య పథకం ఇరాన్ విజయవంతమైతే, దానికి భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుందని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడికి ఏమైనా జరిగితే ఇరాన్‌పై మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా విరుచుకుపడాలని ఆదేశాలు జారీ చేశానని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడి హత్యకు కుట్ర జరుగుతోందని ఇజ్రాయిల్ వెల్లడించిందన్న రిపోర్టులపై ట్రంప్ ఈ విధంగా స్పందించారు. ఇరాన్ నుంచి కొత్త ప్రణాళిక ఏదీ లేదని, అయితే టెహ్రాన్ తన మరణాన్ని ఇష్టపడుతోందని ఆయన అన్నారు. మరోవైపు, ఇజ్రాయిల్ నిఘా సమాచారంపై స్పష్టత లేదని, కానీ ఐఆర్జీసీ ట్రంప్ మరణాన్ని కోరుకుంటుందనే సమాచారం మాత్రమే ఉందని అమెరికన్ మీడియా సిఎన్ఎన్ పేర్కొంది. అమెరికా-ఇరాన్ వార్ సీజ్‌ ఫైర్ ముగిసిన తర్వాత రెండు

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