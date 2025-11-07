EC Raids at Marri Janardhan Reddy Residence: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో పలు చోట్ల ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్వ్కాడ్ సోదాలు చేపట్టింది. మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్ధన్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ రవీందర్రావు ఇళ్లలో తనిఖీలు చేపట్టారు. జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ నేపథ్యంలో భారీగా డబ్బు నిల్వ ఉంచినట్టు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో మోతీనగర్లోని మర్రి నివాసం, కూకట్పల్లిలోని రవీందర్రావు నివాసంలో ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్వ్కాడ్ సోదాలు చేపట్టాయి.
EC Raids at Marri Janardhan Reddy Residence: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈసీ సోదాలు నిర్వహించింది. అయితే, కోడ్ అమలులో లేని ప్రాంతాల్లో ఎలా సోదాలు చేస్తారని ఎమ్మెల్సీ రవీందర్రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కోడ్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో సోదాలు చేయకుండా కోడ్ లేని ప్రాంతాల్లో సోదాలు చేయడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇంట్లోకి మర్రి జనార్ధన్రెడ్డి వెళ్తుండగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో మర్రి జనార్ధన్రెడ్డి, పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. తమ ఇంట్లోకి ఎందుకు వెళ్లనివ్వడం లేదని పోలీసులను ప్రశ్నించారు.