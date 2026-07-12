Harish Rao: ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్లోని ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సీటు కావాలని రోహిత్ ఒకప్పుడు హరీష్ రావును కోరాడు. రోహిత్ కోరిక మేరకు ఆయన అతనికి కావలసిన కాలేజీలో సీటు ఇప్పించి, చదువుకు మద్దతుగా నిలిచారు. ఇటీవల ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన రోహిత్, ప్రస్తుతం ఒక కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నాడు. ఇవాళ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో హరీష్ రావును కలిసి, ఆయన చేస్తున్న ప్రజాసేవలో తాను కూడా భాగస్వామిని అవుతానని తెలిపాడు. రోహిత్ తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల హరీష్ రావు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ, నేటి తరం ఉద్యోగులకు ఇది ఒక ఆదర్శమని కొనియాడుతూ అతడిని సన్మానించారు. ప్రతి ఏటా రూ.12 లక్షల జీతం వచ్చే 'లీగల్