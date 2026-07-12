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Published: Jul 12, 2026, 11:40 AM|Updated: Jul 12, 2026, 11:44 AM

FIFa World cup: మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే నార్వే ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉత్సాహంగా కనిపించింది. అదే జోరుతో నార్వే ఆటగాడు ఆండ్రియాస్ షెల్టేరూప్ గోల్ చేసి జట్టును లీడ్ లోకి తీసుకెళ్లాడు. అయితే ఇంగ్లాండ్ నిరుత్సాహ పడుతున్న సమయంలో బెల్లింగ్హామ్ గోల్ చేసి స్కోరును సమం చేశాడు. ఆ తర్వాత మ్యాచ్ అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా మారింది. ఇరు జట్లు గోల్ పోస్ట్‌లపై వరుస దాడులు చేశాయి. చివరకు ఎక్స్ట్రా టైంలో బెల్లింగ్హామ్ మరో అద్భుతమైన గోల్ సాధించి జట్టుకు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు. ఇంగ్లాండ్ గతంలో 1966లో తొలిసారి వరల్డ్ కప్‌ను గెలుచుకుంది. ఇక నార్వే ఇప్పటివరకు ఒక్కసారి కూడా సెమీస్‌కు చేరుకోలేదు, ఈసారి కూడా క్వార్టర్ ఫైనల్ దశలోనే నిరాశగా వెనుదిరిగింది.

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