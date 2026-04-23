Etela Rajender on Bus Strike: ఆర్టీసీతో గొక్కున్న కేసీఆర్ పత్తాకు లేడు.. రేవంత్ పై ఎంపీ ఈటల సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Etela rajender on rtc protest: ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ ఆర్టీసీ సమ్మెపై రియాక్ట్ అయ్యారు. ఆర్టీసీ కార్మికులు అనేక సమరశీల పోరాటాలు చేశారని బీజేపీ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ అన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు పోషించిన పాత్ర చాలా గొప్పదన్నారు. ఆర్టీసీతో పెట్టుకున్నందుకు కేసీఆర్ అడ్రస్ గల్లంతయ్యిందన్నారు.కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి అనేక హామీలు ఇచ్చిందని ఈటల రాజేందర్ అన్నారు.తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు ఆర్టీసీలో 60 వేల ఉద్యోగులు ఉండగాఇప్పుడు 38వేల మంది ఉద్యోగులకే పరిమితం అయ్యిందని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ఈటల రాజేందర్ మండిపడ్డారు.