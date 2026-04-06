RCB vs CSK Viral Video: తాజాగా చెన్నైతో మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ గెలిచిన తరువాత ఓ ఫ్యాన్ గర్ల్ చేసిన పనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆర్సీబీ గెలవగానే.. ఓ యువతి పక్కనే ఉన్న సీఎస్కే ఫ్యాన్ వైపు తిరిగి బిగ్గరగా అరుస్తూ ఉత్సాహంతో సెలబ్రెట్ చేసుకుంది. ఆ యువతి అరుస్తున్నప్పుడు సీఎస్కే ఫ్యాన్స్ కాస్త నిదానంగానే ఉన్నాడు. కాస్త కామ్గా ఉండూ అంటూ సైగ చేశాడు. అయితే.. ఆ యువతి మాత్రం అతడిని ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదు. ఈ వీడియో వైరల్ కాగా.. ఇప్పుడు మీ టైమ్ నడుస్తోంది.. మా టైమ్ కూడా వస్తుందని ఆ సీఎస్కే ఫ్యాన్ అనుకుని ఉంటాడని నెటిజన్లు సరదాగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.