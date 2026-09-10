/Polala Amavasya: పొలాల అమావాస్యను వైభవంగా చేసుకున్న రైతులు

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Published: Sep 10, 2026, 10:00 PM|Updated: Sep 10, 2026, 10:00 PM
Farmers Celebrates Polala Amavasya In Jukkal Constituency Watch Video

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