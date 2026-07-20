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Written ByHarish Darla
Published: Jul 20, 2026, 01:40 PM|Updated: Jul 20, 2026, 01:48 PM

FIFA World Cup Prize Money: న్యూజెర్సీ వేదికగా ఆదివారం అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా జరిగిన 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో అర్జెంటీనాను 1-0 తేడాతో ఓడించి స్పెయిన్ (లా రోజా) విజేతగా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. రెండవ అర్ధభాగం స్టాపేజ్ టైమ్‌లో స్పెయిన్ ఆటగాడు ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ కొట్టిన ఏకైక గోల్, లూయిస్ డి లా ఫ్యూంటె శిష్యులకు రెండవ ప్రపంచ కప్ టైటిల్‌ను అందించింది. ఈసారి ఫిఫా ప్రపంచ కప్ చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యధిక ప్రైజ్ మనీని ప్రకటించారు. ప్రముఖ వార్తా సంస్థల నివేదించిన వివరాల ప్రకారం.. విజేత స్పెయిన్, రన్నరప్ అర్జెంటీనాతో పాటు ఇతర జట్లు దక్కించుకున్న బహుమతి మొత్తం వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

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FIFA Prize Money: ఫిఫా విజేత స్పెయిన్‌కు రూ.481 కోట్ల ప్రైజ్‌మనీ..ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో ఇదే అత్యధికం!
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