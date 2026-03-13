Telangana: తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు ఝలక్.. సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపుపై కీలక ఉత్తర్వులు

Film Ticket Price Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు షాకిచ్చింది. సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపుకు సంబంధించి కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. టికెట్ రేట్స్ పెంచాలంటే సినిమా రిలీజ్‌కు 90 రోజుల ముందే ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయాలన్న హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ప్రస్తుతానికి టికెట్ల ధరల పెంపుపై ఎప్పుడు అనుసరిస్తున్న విధానాన్నే కొనసాగించాలని కోర్టు సూచించింది. 

