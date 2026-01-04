English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bhogapuram: భోగాపురంలో ల్యాండ్ అయిన తొలి ఎయిర్ ఇండియా విమానం.. విజువల్స్‌ వైరల్‌..!

First Flight To Bhogapuram Video: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతం అయింది. జనవరి 4వ తేదీ ఉదయం 11 గంటల సమయంలో రన్ వే పై మొదటి కమర్షియల్ వ్యాలిడేషన్ ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయింది. ఢిల్లీ నుంచి బయలుదేరిన ఎయిర్‌ ఇండియా విమానం భోగాపురంలో వచ్చి ల్యాండ్ అయింది. కేంద్ర పౌర విమానాయన శాఖ మంత్రి కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడుతో పాటు ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, ఏవియేషన్ అధికారులు జీఎంఆర్ సంస్థ ప్రతినిధులు కూడా ల్యాండ్ అయ్యారు.

  • Jan 4, 2026, 11:44 AM IST

 First Flight To Bhogapuram Video: ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఎదురు చూస్తున్న ఉత్తరాంధ్ర వాసులకు భారీ శుభవార్త. తొలి విమానం భోగాపురంలో ల్యాండ్ అయింది. ఈరోజు ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టమని చెప్పవచ్చు. ఉత్తరాంధ్రకు ఒక గేమ్ ఛేంజర్‌ భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం. ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానం బయలుదేరి భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు చేరుకుంది. విమానంలో కేంద్ర విమానాయన శాఖ మంత్రి కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడుతో పాటు ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, విమానాయన శాఖ అధికారులు ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేకంగా ఈ ట్రయల్‌ రన్ లో పాల్గొన్నారు. ఇది తొలి విమానం ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం రమేష్, భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

