  Nara Lokesh: వంద బోట్లతో సీఎం ఇంటికి మత్స్యకారులు.. మంత్రి లోకేష్ ఆత్మీయ ఆహ్వానం

Nara Lokesh: వంద బోట్లతో సీఎం ఇంటికి మత్స్యకారులు.. మంత్రి లోకేష్ ఆత్మీయ ఆహ్వానం

Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 20, 2026, 11:40 AM IST|Updated: May 20, 2026, 11:54 AM IST

Nara Lokesh Praises Fishermen: ఏపీ ప్రభుత్వం రెండో ఏడాది “మత్స్యకారుల సేవలో” నిధులను విడుదల చేయడంతో మత్స్యకారులు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. కృష్ణానదిపై సుమారు వంద బోట్లలో భారీగా తరలివచ్చిన మత్స్యకారులు సీఎం చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన అమరావతిలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. వెంకటపాలెం, తుమ్మలపాలెం, సీతానగరం, కుమ్మరపాలెం ప్రాంతాలకు చెందిన మత్స్యకారులు బోట్లలో సీఎం నివాసం వరకు చేరుకుని ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వారిని మంత్రి లోకేష్ స్వయంగా అభివాదం చేస్తూ ఇంటికి ఆహ్వానించారు.  

