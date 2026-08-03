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  • /Godavari Flood: గోదారమ్మ ఉగ్రరూపం.. వరద ముంపులో 44 గ్రామాలు

Published: Aug 03, 2026, 07:40 AM|Updated: Aug 03, 2026, 07:40 AM
Flood Affected Areas With Godavari Water Flow In Polavaram District Watch Visuals

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