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Lulu Mall: లూలూ మార్కెట్‌పై ఫుడ్ సెఫ్టీ అధికారుల దాడి.. కిచెన్‌లో పురుగులు, కుళ్లిన కూరగాయలు

Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 19, 2026, 10:20 PM IST|Updated: May 19, 2026, 10:20 PM IST
Food Safety Officials Raids In Lulu Hypermarket At KPHB Hyderabad

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