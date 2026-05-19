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Lulu Mall: లూలూ మార్కెట్పై ఫుడ్ సెఫ్టీ అధికారుల దాడి.. కిచెన్లో పురుగులు, కుళ్లిన కూరగాయలు
Lulu Mall: లూలూ మార్కెట్పై ఫుడ్ సెఫ్టీ అధికారుల దాడి.. కిచెన్లో పురుగులు, కుళ్లిన కూరగాయలు
Written By
Aruna Maharaju
Updated by
Aruna Maharaju
Published: May 19, 2026, 10:20 PM IST
|
Updated: May 19, 2026, 10:20 PM IST
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Food Safety Officials Raids In Lulu Hypermarket At KPHB Hyderabad
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