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Published: Aug 13, 2026, 02:20 PM|Updated: Aug 13, 2026, 02:46 PM

Rega Kantha Rao Arrested: 2022లో ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఇంటర్వ్యూ సాకుతో రేగా కాంతారావు తనకు పరిచయమయ్యారని, ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి తనపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారని బాధితురాలు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. తన ప్రైవేట్ ఫోటోలను అడ్డుపెట్టుకుని బ్లాక్‌మెయిల్ చేశారని, అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పేరుతో 4 లక్షల రూపాయల వరకు నగదు తీసుకుని తిరిగి ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులకు గురిచేశారని బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే, పంజాగుట్ట పోలీసుస్టేషన్‌లో తనపై నమోదైన కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ ఇటీవలే రేగా కాంతారావు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. సదరు మహిళ తనపై తప్పుడు ఆరోపణలతో ఫిర్యాదు చేశారని, రాజకీయంగా, వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయడానికేనని కుట్రపూరితంగా ఫిర్యాదు చేశారని ఆరోపించారు. నాలుగేళ్ల నాటి

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