  • Telangana Assembly Winter Session: అసెంబ్లీ సమావేశాలకు కేసీఆర్.. తెలంగాణలో హీటెక్కిన రాజకీయాలు..

Former Cm Kcr: గులాబీ దళపతి ఎట్టకేలకు సోమవారం రోజున జరిగే తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హజరుకానున్నారు. అంతేకాకుండా.. ఈ శీతాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు  కేసీఆర్ రాకతో మరింత వాడివేడిగా జరుగనున్నాయి.ఇప్పటికే పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులపై కేసీఆర్ చేసిన కామెంట్స్ రాజకీయాల్లో రచ్చగా మారాయి. దీనిపై కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలకు రేవంత్ ప్రభుత్వం అదే రితీలో పంచ్ లు కూడా వేసింది. ఇక రెండెళ్లలో ప్రస్తుతం మూడో సారి  కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వస్తుండటం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు సైతం రేపు జరిగే అసెంబ్లీ సమావేశాలపై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

