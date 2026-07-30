Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /Tirumala VIPs: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో మాజీ సీఎం ఎన్టీఆర్‌ కుమారుడు రామకృష్ణ

Published: Jul 30, 2026, 01:20 PM|Updated: Jul 30, 2026, 01:20 PM
Former CM NT Rama Rao Son Nandamuri Ramakrishna Visits Tirumala Temple

Recommended Videos

Tirumala VIPs: తిరుమలలో వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే, ఇతర ప్రముఖులు
06:38
Tirumala VIPs: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో మాజీ సీఎం ఎన్టీఆర్‌ కుమారుడు రామకృష్ణ
02:55
BRS Party: కాంగ్రెస్‌ సన్నాసులకు ఏం తెలుసు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గొప్పతనం
04:46
Kaleshwaram: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు రైతుల పూజలు
01:03
Bonalu: బోనాల వేడుకల్లో జోగిని శ్యామల డ్యాన్స్‌
00:55
Tirumala: తిరుమలలో నేత్రపర్వంగా గురు పౌర్ణమి గరుడ సేవ
05:46
Kaleshwaram Project: కాలేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై కాలర్స్ ఫైర్.. కేసీఆర్‌ను బయటికి తీసుకురా అంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి డిమాండ్
03:05
CM Revanth Reddy: ఢిల్లీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక భేటీ.. గీత దాటితే వేటే అంటూ AICC హెచ్చరిక!
05:47
Yellampalli Project: ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు 50 వేల క్యూసెక్కుల వరద.. భారీగా పెరిగిన నీటి ప్రవాహం
12:09
Jurala Dam: జూరాల డ్యామ్ గేట్లు ఎత్తివేత.. శ్రీశైలానికి పోటెత్తుతున్న కృష్ణమ్మ వరద జలాలు
09:26
Governor Quota MLC: గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీల ప్రకటన.. వర్ల రామయ్య, ఉండవల్లి శ్రీదేవికి అవకాశం
04:25
Singareni Mines: మందమర్రి, శ్రీరాంపూర్ సింగరేణిలో నిలిచిన బొగ్గు ఉత్పత్తి.. కారణమేంటి?
01:41

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IMD Weather Alert: బంగాళాఖాతంలో వేగంగా మారుతున్న వాతావరణం..తెలుగు రాష్ట్రాలకు తుఫాన్ ముప్పు!
IMD weather alert3 min ago
2
Ajinkya Rahane7 min ago
3
Heavy Rains32 min ago
4
Sircilla News39 min ago
5
ambedkar Konaseema1 hr ago