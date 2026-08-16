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Published: Aug 16, 2026, 05:20 PM|Updated: Aug 16, 2026, 05:20 PM
Former Minister RK Roja Fire On Chandrababu And Pawan Kalyan Watch Video

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RK Roja: చంద్రబాబుపై మాజీ మంత్రి ఆర్‌కే రోజా ఫైర్‌.. డర్టీ పొలిటీషియన్‌ అని విమర్శలు
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