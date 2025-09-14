English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Satyavathi Rathod: యూరియా బస్తా కోసం లైన్ లో నిలబడ్డ మాజీ మంత్రి

Satyavathi Rathod in Queue for Urea:  మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ యూరియా బస్తా కోసం పెద్ద క్యూలైన్‌లో నిలబడ్డారు. నాకున్న ఐదున్నర ఎకరాలకు బస్తా యూరియా ఇస్తామంటున్నారు అన్నారు. యూరియా కోసం క్యూ లైన్ లో నిల్చున్నా అని మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్‌ అన్నారు. ఆ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

  • Sep 14, 2025, 09:12 PM IST

 Satyavathi Rathod in Queue for Urea:  మహబూబాబాద్ గుండ్రం మడుగులో గంటసేపు లైన్లో నిలబడ్డారు మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్. యూరియా కోసం క్యూ లైన్ లో నిలుచున్న మాజీ మంత్రి తనకున్న ఐదున్నర ఎకరాలకు ఓకే బస్తా యూరియా ఇస్తామంటున్నారు అన్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ఆమె క్యూ లైన్లో అందరితోపాటు నిలబడి యూరియా తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆమె మీడియాతో మాట్లాడి ఇలాంటి పరిస్థితి రావడం సిగ్గుచేటు అని అన్నారు. వారాల తరబడి క్యూ లైన్ లో ఉండాల్సిన దుస్థితి రైతులకు ఏర్పడిందన్నారు

Video ThumbnailPlay icon

Trending News