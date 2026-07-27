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Jeevan Reddy: రైతులకు సాగునీటి కోసం అధికారులకు జీవన్ రెడ్డి ఫోన్కాల్
Published: Jul 27, 2026, 08:20 PM
|
Updated: Jul 27, 2026, 08:20 PM
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Former Minister T Jeevan Reddy Phone Call To Officials For Farmers Issue Watch
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