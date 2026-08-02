/Vizag Beach tragedy: ఫ్రెండ్ షిప్ రోజు ఘోరం.. సముద్రంలో యువతీ, యువకుడు గల్లంతు..

Visakhapatam Beach Tragedy: స్నేహితుల దినోత్సం రోజు విశాఖ పట్నంలోని గంగవరం బీచ్ లో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది.
ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా నలుగురు యువతులు, ముగ్గురు యువకులతో కూడిన ఏడుగురు స్నేహితుల బృందం సరదాగా గడిపేందుకు గంగవరం బీచ్కు వెళ్లారు. యువతి నిల్చొని ఫోటోలు దిగుతుండగా, ఒక పెద్ద కెరటం బలంగా వారిని తాకింది. ఈ ఘటనలో జాలరిపేటకు చెందిన నీతూ (18) అనే యువతి అదుపుతప్పి సముద్రంలోకి కొట్టుకుపోయింది. ఆమెను కాపాడేందుకు దామోదర్ ప్రయత్నించాడు. అతను కూడా ఆ ప్రవాహంలో కొట్టుకునిపోయాడు. కళ్ల ముందే స్నేహితులు కొట్టుకుని పొవడంతో మిగిలిన వారంతా షాక్ కు గురయ్యారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా స్నేహితుల దినోత్సవం రోజు కన్నీళ్లను పెట్టించేదిగా మారింది. ప్రస్తుతం