English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Videos
Kadapa: కడప జిల్లాలో పెట్రోల్.. డీజిల్ కొరతతో ప్రజలు ఇబ్బందులు..!

Kadapa Petrol Alert: కడపలో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ కొరతతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సీఎం ఆదేశాలతో పరిస్థితిని సమీక్షించిన జిల్లా కలెక్టర్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ విధానంతోనే తలెత్తిన ఇబ్బందులు చమురు నిల్వలు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు. కలెక్టర్ శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా బంకుల వద్ద పోలీసు భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. డీజిల్‌ సరఫరాలో కాస్త ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అక్రమంగా నిల్వ చేయకూడదని ఆదేశించారు.

  • Apr 28, 2026, 12:00 PM IST

Kadapa Petrol Alert: కడప జిల్లాలో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరతపై ప్రభుత్వం యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో జిల్లా కలెక్టర్ వెంటనే స్పందించి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ఆయిల్ కంపెనీలు తమ క్రెడిట్ విధానాన్ని మార్చి, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ విధానం తీసుకురావడం వల్లే ఈ ఇబ్బంది తలెత్తిందని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. జిల్లాలో మొత్తం 432 కిలోలీటర్ల ఇంధనం అందుబాటులోకి వస్తోందని, ఇప్పటికే 84 అవుట్‌లెట్లకు సరఫరా పునరుద్ధరించబడిందని కలెక్టర్ తెలిపారు. మరోవైపు, శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా బంకుల వద్ద పోలీసులు భద్రతను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కేవలం డీజిల్ సరఫరాలో మాత్రమే స్వల్ప అంతరాయం ఉందని, దానిని సాకుగా చూపి ఎవరైనా అక్రమంగా నిల్వ చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని కలెక్టర్ హెచ్చరించారు. నేటి నుంచి జిల్లావ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తాయని, ప్రజలు సంయమనం పాటించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. 

Video ThumbnailPlay icon

Trending News