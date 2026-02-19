Gaddam Prasad: స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కీలక నిర్ణయం.. కడియం శ్రీహరి విషయంలో సంచలనం

Gaddam Prasad: Gaddam Prasad Kumar has taken an important decision regarding senior leader Kadiyam Srihari, which has now become a major topic of discussion. This move is expected to have political significance and could impact upcoming Assembly proceedings.
