Sri Kalahasti: శ్రీకాళహస్తీశ్వరుని దర్శించుకున్న 200 మంది జర్మన్‌ దేశస్థులు..!

German Rahu Ketu Puja At Sri Kalahasti: దక్షిణ కైలాసంగా వెలుగొందుతున్న శ్రీ కాళహస్తీశ్వర ఆలయాన్ని సుమారు 200 మంది జర్మనీ దేశస్తులు సందర్శించారు. ఆలయ విశిష్టత గురించి తెలుసుకొని శివయ్యకు, జ్ఞాన ప్రసూణాంబ అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. వీరికి రాజరాజేశ్వరి దేవి పీఠాధిపతి స్వామి మూర్తి స్వామి ఆలయ విశిష్టత వివరించారు. మహాద్వారం ఎదురుగా ఉన్న నందీశ్వరుడు బలిపీఠం రాతి ధ్వజస్తంభం వరుస క్రమంలో ఉండడం రాతి ఏకశీల ధ్వజస్తంభం లాంటి విశిష్టతల గురించి తెలుసుకొని ఆశ్చర్యం పోయారు.
German Rahu Ketu Puja At Sri Kalahasti: శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయాన్ని దర్శించడం పూర్వజన్మ సుకృతం అని జర్మన్ దేశస్థులు తెలిపారు. నిన్న వారు రాహు కేతు పూజలు శ్రీ కాళహస్తీలో నిర్వహించారు. దాదాపు 200 మంది విదేశీయులు ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయ వేద పండితులు వారికి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. 192 దేశాల్లో మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఈరోజు కట్టు బట్టు చేరుతూ ఇంతమంది విదేశులు ఈ శివక్షేత్రానికి రావడం మనకు నిజంగా ఆనందంగా ఉంది. మన హిందూ ధర్మం అనేక దేశాల్లో విస్తరింపజేయడానికి ఇదొక చిన్న నిదర్శనం అని గురూజీ అన్నారు.