Tirumala: శ్రీనివాసుడి చెంతకు 'శ్రీనివాస మంగాపురం' చిత్రబృందం

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Published: Jul 29, 2026, 02:00 PM|Updated: Jul 29, 2026, 02:00 PM
Ghattamaneni Jayakrishna And Srinivasa Mangapuram Movie Team Visits Tirumala Temple Watch Video

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