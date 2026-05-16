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Vijayawada: విజయవాడ దుర్గగుడిలో ఘోర ప్రమాదం.. పెచ్చులూడి బాలిక తలకు తీవ్రగాయాలు
Vijayawada: విజయవాడ దుర్గగుడిలో ఘోర ప్రమాదం.. పెచ్చులూడి బాలిక తలకు తీవ్రగాయాలు
Written By
Aruna Maharaju
Updated by
Aruna Maharaju
Published: May 16, 2026, 08:00 PM IST
|
Updated: May 16, 2026, 08:00 PM IST
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Girl Injured After Slab Pieces Fall at Vijayawada Kanaka Durga Temple
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