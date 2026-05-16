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Vijayawada: విజయవాడ దుర్గగుడిలో ఘోర ప్రమాదం.. పెచ్చులూడి బాలిక తలకు తీవ్రగాయాలు

Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 16, 2026, 08:00 PM IST|Updated: May 16, 2026, 08:00 PM IST
Girl Injured After Slab Pieces Fall at Vijayawada Kanaka Durga Temple

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