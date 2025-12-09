English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Silver: గోల్డ్‌ లవర్స్‌కు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. బులియన్‌ మార్కెట్‌లో తగ్గిన బంగారం ధరలు..

Gold Silver Price Today: కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు ఆకాశన్నంటాయి. పై పైకి దూసుకెళ్తూనే ఉన్నాయి. ఈనేపథ్యంలో గోల్డ్‌ ధరలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈరోజు గోల్డ్‌ ధరలు తగ్గాయి. పది గ్రాముల బంగారం ధర 24 గ్రాములు రూ.210 తగ్గింది. మరోవైపు సిల్వర్‌ రేట్లు మాత్రం పెరిగాయి. ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు బులియన్‌ మార్కెట్‌లో ఎలా ఉన్నాయి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

  • Dec 9, 2025, 04:58 PM IST

Gold Silver Price Today: బులియన్‌ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. మరోవైపు సిల్వర్‌ ధరలు మాత్రం పైపైకి పెరుగుతున్నాయి. పది గ్రాముల గోల్డ్‌ రేటు రూ.210 తగ్గింది. ఇది 24 క్యారెట్‌ల బంగారం. దీంతో తులం బంగారం లక్షా 30 వేలకు దిగువన చేరుకుంది. కిలో వెండిపై మాత్రం రూ.620 పెరిగింది. ఈరోజు వెండి ధరలు కిలోకి రూ.లక్షా 82 వేలకు చేరింది. బులియన్‌ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరల రేటు తగ్గింది. దీంతో గోల్డ్‌ లవర్స్‌ పండుగ చేసుకుంటున్నారు. ఇక పన్నుల కలుపుకుంటే దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో కాస్త రేటు పెరిగే అవకాశం ఉంది. 

