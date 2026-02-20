English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Silver Rates: యుద్ధం ఎఫెక్ట్‌.. రూ.2 లక్షలకు గోల్డ్‌, నాలుగు లక్షలకు సిల్వర్‌ ధరలు..

Iran Us War Gold Silver rates Increase: బంగారం ప్రియులకు షాకింగ్ న్యూస్. మళ్ళీ పసిడి ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. ఇవాళ భారీగా బంగారం ధర పెరిగింది. ఇరాన్ అమెరికా మధ్య యుద్ధ భయాలు నెలకున్నాయి. ఏ క్షణమైనా అమెరికా ఇరాన్ పై దాడులు చేయవచ్చన్న అంచనా వ్యక్తమవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో గోల్డ్‌ ధరలతోపాటు సిల్వర్‌ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

  • Feb 20, 2026, 10:05 AM IST

Iran Us War Gold Silver rates Increase: అమెరికా ఇరాన్‌ మధ్య యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో గోల్డ్‌, సిల్వర్‌ ఇన్వెస్టర్లు అలర్ట్ గయ్యారు. ఈ క్రమంలో పెట్టుబడులు బంగారం వైపు మండుతున్నట్టు మార్కెట్ విశ్లేషకుల అంచనా వేస్తున్నారు. దీంతో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రెండు లక్షలకు చేరుతుందని భావిస్తున్నారు. మార్జిన్లు తగ్గిపోతే మళ్ళీ కొత్తగా మళ్ళీ జాయిన్ అయిపోతారు. అంటే కొత్తగా మళ్ళీ ట్రేడర్స్ గాని ఇన్వెస్టర్స్ గాని ఆ అంటే మళ్ళీ కొనుక్కోవడానికి గాని ట్రేడింగ్ చేయడానికి ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ ఇంట్రాడే చేసేవాళ్ళకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

