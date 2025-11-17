Gold Seized: ఓర్నాయనో వీడు మామూలోడు కాదు.. ఇస్ట్రీ పెట్టెలో రూ.1.55 కోట్ల బంగారం

Gold Smuggling Busted At Shamshabad Airport: హైదరాబాద్లోని శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో భారీగా అక్రమ బంగారం పట్టుబడింది. ఇస్త్రీ పెట్టెలో దాచి తరలిస్తున్న 1.2 కేజీల బంగారాన్ని కస్టమ్స్ అధికారులు పట్టుకున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దీని విలువ 1.55 కోట్ల రూపాయలు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా పొద్దుటూరుకు చెందిన ఒక వ్యాపారి షార్జా నుంచి ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో శంషాబాద్ చేరుకున్నారు. అతను తీసుకువచ్చిన సామాగ్రిలో ఉన్న ఇస్త్రీ పెట్టెలో 11 చిన్న బంగారు బిస్కెట్లను అమర్చి, ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా పెట్టెను యథావిధిగా ప్యాక్ చేశాడు. అయితే ప్రయాణికుడి కదలికలు, సామగ్రి తీరుపై డౌట్ రావడంతో అతనిని తనిఖీ చేసి పట్టుకున్నారు. దీంతో ప్రయాణికుడితో పాటు అతనికి సహకరించిన మరో వ్యక్తిని అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. కేసు నమోదు చేసి, స్మగ్లింగ్ వెనుక ఉన్న పూర్తి నెట్వర్క్ గురించి లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.