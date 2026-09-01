Pakistan Driverless Car Viral Video: పాకిస్థాన్లో డ్రైవర్ లేకుండా నడిచే కారును కనిపెట్టామని గొప్పగా చెప్పేందుకు ప్రయత్నించిన ఓ యువకుడికి ఊహించని షాక్ తగిలింది. అబాటాబాద్కు చెందిన యువకుడు.. తన కారు శాటిలైట్, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ద్వారా నడుస్తుందని రిపోర్టర్కు వివరించాడు. ఈ క్రమంలోనే టెస్ట్ చేస్తున్న సమయంలో కారు ఒక్కసారిగా నేరుగా వెళ్లి పోలీస్ వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. యువకుడు స్పందిస్తూ.. సడెన్గా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కట్ అవడంతోనే ఇలా జరిగిందన్నాడు. ఈ వీడియోను నెటిజన్లు ట్రోల్ చేస్తూ ఆడుకుంటున్నారు.