Govt Teacher Suspended: ఖమ్మం జిల్లా మామిళ్లగూడెం ఉన్నత పాఠశాలలో స్కూల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న బానోత్ గౌతమి.. తరగతి గదిలో పాఠాలు చెప్పకుండా.. ఎప్పుడూ చూసిన సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటూ ఇన్స్టాలో రీల్స్ చేస్తుంటుంది. అయితే రీల్స్తో సరిపెట్టకుండా ప్రభుత్వ నిబంధనలకు వ్యతిరేఖంగా ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు, వివిధ వ్యాపార సంస్థలకు ప్రమోషన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తూ.. డబ్బు కోసం ప్రైవేట్ సంస్థలకు ప్రమోషన్స్ చేయడం సర్వీస్ రూల్స్కు విరుద్ధం. స్కూల్ పనివేళల్లో కూడా గౌతమి టీచర్ పాఠాలపై దృష్టి పెట్టకుండా ఫోన్లోనే ఎక్కువ సేపు గడుపుతుందనే ఫిర్యాదులు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే పలుమార్లు ఉన్నతాధికారులు తీరు మార్చుకోవాలని హెచ్చరించారు. అయినా అయినా ఆ ఉపాధ్యాయురాలు తన తీరు మార్చుకోలేదు. దీంతో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి చైతన్య జైని గౌతమిని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.