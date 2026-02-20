English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shivaji Jayanthi: ఘనంగా ఛత్రపతి శివాజీ ఊరేగింపు వేడుకలు..

Shivaji Jayanthi Celebrations: దేశవ్యాప్తంగా నిన్న ఛత్రపతి శివాజీ ఊరేగింపు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఖమ్మంలో ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి. భజరంగ్ దళ్, హిందూ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. రాత్రి శివాజీ జయంతి సందర్భంగా భారీ శోభ యాత్ర జరిగింది. 

  • Feb 20, 2026, 10:27 AM IST

Shivaji Jayanthi Celebrations: ఛత్రపతి శివాజీ జయంతి  వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ శోభ యాత్ర ఖమ్మం పెవిలియన్ గ్రౌండ్ నుంచి ప్రారంభమై జెడ్పి సెట్ చౌరస్థ మీదుగా జమ్మిబండ వరకు కొనసాగనుంది. ఇక ర్యాలీలో యువత పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ర్యాలీలో ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్‌కు జై.. జై భవాని.. జై శివాజీ నినాదాలు మిన్నంటాయి. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు గట్టి బందోబస్తును కూడా ఏర్పాటు చేశారు. 

