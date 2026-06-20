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Maharashtra: మహారాష్ట్ర పర్భానీలో కూలిన నిర్మాణంలో ఉన్న హనుమాన్ ఆలయ మండపం

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 20, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:00 PM IST
Hanuman temple pavilion collapse parbhani maharashtra devotees injured

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Maharashtra: మహారాష్ట్ర పర్భానీలో కూలిన నిర్మాణంలో ఉన్న హనుమాన్ ఆలయ మండపం
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